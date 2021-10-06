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14:56 06.10.2021

Помимо Труханова, подозрение подписано экс-прокурору Одесской области, двум депутат горсовета и бизнесмену Галантернику - источник

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Помимо Труханова, подозрение подписано экс-прокурору Одесской области, двум депутат горсовета и бизнесмену Галантернику - источник

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение, помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, были подписаны подозрения одесскому городскому голове Геннадию Труханову, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва - главам постоянных комиссий Одесского горсовета, директору одного из департаментов Одесского горсовета, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко.

Также, по информации собеседника агентства, о подозрении уведомлен одесский бизнесмен Владимир Галантерник

Ранее генеральный прокурор Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала генпрокурор в Фейсбуке.

По её словам, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник является совладельцем рынков "Привоз" и "7-й километр", сети ТРЦ City Center, ТРК "Аркадия Сити", торговых галерей на пл. Старосенной, бутик-гостиницы De Paris и других активов в городе.

В 2018 году Галантерник был включен в российский список санкций.

Теги: #подозрения #одесса
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