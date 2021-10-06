Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете

Полиция устанавливает, кто разбил заднее стекло автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором ездит глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отделения полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1... Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о повреждении автомобиля поступило в полицию во вторник, 5 октября, около 19:40 от самого депутата. На момент происшествия внедорожник находился возле ресторана в с.Нестеренки (Харьковская обл). Сигнализация не сработала.

Сам Лесик связал случившееся с кампанией по выборам городского головы Харькова.

"Активная стадия выборов мэра в Харькове в самом разгаре. Совершено нападение на мой автомобиль... Не исключено, что завтра в машине будут обнаружены оружие, наркотики или новые "уши", - написал Лесик на своей странице в Facebook.