События

14:28 06.10.2021

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете

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Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете

Полиция устанавливает, кто разбил заднее стекло автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором ездит глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отделения полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1... Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о повреждении автомобиля поступило в полицию во вторник, 5 октября, около 19:40 от самого депутата. На момент происшествия внедорожник находился возле ресторана в с.Нестеренки (Харьковская обл). Сигнализация не сработала.

Сам Лесик связал случившееся с кампанией по выборам городского головы Харькова.

"Активная стадия выборов мэра в Харькове в самом разгаре. Совершено нападение на мой автомобиль... Не исключено, что завтра в машине будут обнаружены оружие, наркотики или новые "уши", - написал Лесик на своей странице в Facebook.

 

Теги: #автомобиль #харьков #депутат
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