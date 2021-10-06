Президент Германии и Резников посещают Черниговскую область

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в сопровождении вице-премьер-министра - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова прибыл с визитом в г.Корюковка Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, президент Германии пообщался с украинским и немецким историками относительно трагических событий, произошедших в Корюковке в 1943 году, посетил Корюковский исторический музей и возложил цветы к памятнику жертв Корюковской трагедии.

Также состоялась встреча президента ФРГ с педагогическим коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1. "Алексей Резников поблагодарил Франк-Вальтер Штайнмайер за последовательную поддержку Украины и отметил, что визит немецкого чиновника в Корюковку очень важен, ведь показывает то, что мир и человеческие жизни - это главные ценности", - сказано в сообщении.

Корюковская трагедия - массовое убийство 6700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области Украины), совершенное 1-2 марта 1943 отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.