В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

Харьковский горсовет и компания Avia Solutions Group (Литва) подписали меморандум о сотрудничестве по строительству ангарного комплекса для технического обслуживания самолетов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", церемония подписания документа состоялась в рамках Международной конференции "Харьков: развитие и инвестиции" в среду.

"Мы сегодня уже начали процедуру оформления документов, чтобы выделить участки, чтобы вы построили свое производство. Для нас очень важно, что именно в Харькове будут обслуживаться самолеты, будут обслуживаться "Боинги"... Я надеюсь на очень быструю реализацию проекта", - сказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, обращаясь к представителю компании.

Группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предоставляет интегрированные авиационные услуги. В ее, в частности, входят компании, специализирующиеся на наземном обслуживании воздушных судов, ремонте самолетов, управлении аэропортами, предприятия, занимающиеся чартерными грузовыми перевозками, эксплуатацией дистанционно-пилотируемых летательных систем.