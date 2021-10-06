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14:04 06.10.2021

В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

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В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

Харьковский горсовет и компания Avia Solutions Group (Литва) подписали меморандум о сотрудничестве по строительству ангарного комплекса для технического обслуживания самолетов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", церемония подписания документа состоялась в рамках Международной конференции "Харьков: развитие и инвестиции" в среду.

"Мы сегодня уже начали процедуру оформления документов, чтобы выделить участки, чтобы вы построили свое производство. Для нас очень важно, что именно в Харькове будут обслуживаться самолеты, будут обслуживаться "Боинги"... Я надеюсь на очень быструю реализацию проекта", - сказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, обращаясь к представителю компании.

Группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предоставляет интегрированные авиационные услуги. В ее, в частности, входят компании, специализирующиеся на наземном обслуживании воздушных судов, ремонте самолетов, управлении аэропортами, предприятия, занимающиеся чартерными грузовыми перевозками, эксплуатацией дистанционно-пилотируемых летательных систем.

Теги: #транспорт #самолеты #харьков
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