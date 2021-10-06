Кабмин одобрил строительство комплекса посольства Украины в Турции за 125 млн грн

Кабинет министров Украины одобрил строительство комплекса посольства Украины в Турецкой Республике стоимостью 125,8 млн грн, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел относительно строительства в 2021-2022 гг. комплекса посольства Украины в Анкаре (Турецкая Республика) общей стоимостью 125 790 тыс. грн.

Отмечается, что проектно-сметная документация предусматривает строительство трехэтажного здания посольства, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения и граждан Украины. Также будут построен комплекс из административного и жилого здания общей площадью 2 67,63 кв. м.