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13:49 06.10.2021

Кабмин одобрил строительство комплекса посольства Украины в Турции за 125 млн грн

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Кабмин одобрил строительство комплекса посольства Украины в Турции за 125 млн грн

Кабинет министров Украины одобрил строительство комплекса посольства Украины в Турецкой Республике стоимостью 125,8 млн грн, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел относительно строительства в 2021-2022 гг. комплекса посольства Украины в Анкаре (Турецкая Республика) общей стоимостью 125 790 тыс. грн.

Отмечается, что проектно-сметная документация предусматривает строительство трехэтажного здания посольства, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения и граждан Украины. Также будут построен комплекс из административного и жилого здания общей площадью 2 67,63 кв. м.

 

Теги: #турция #посольство
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