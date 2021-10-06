Во Львове могут усилить карантин с 14 октября – Садовый

Из-за стремительного увеличения уровня заболеваемости коронавирусом, львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантинные ограничения во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовый в телеграмм-канале в среду.

"Имеем плохую статистику заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это должны с умом. Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что окончательная информация об усилении карантина будет известна в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.