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13:26 06.10.2021

Порошенко встретился с президентом Израиля

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Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Было отмечено, что участие президента Израиля в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра является важным сигналом единства и солидарности между странами. Особо было отмечено уверенное развитие Украины как государства, в котором нет места для антисемитизма, проявлений ксенофобии и любой нетерпимости", - сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Также Порошенко выразил благодарность за многолетнюю поддержку со стороны Израиля в противодействии вызовам по безопасности и стабильности Украины.

"Стороны отметили запуск зоны свободной торговли между Украиной и Израилем, а также выразили уверенность в необходимости дальнейшего раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества между сторонами", - говорится в сообщении.

 

Теги: #порошенко #встреча #герцог
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