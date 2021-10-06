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12:06 06.10.2021

Рада избрала Гетманцева председательствующим на заседании в четверг при рассмотрении отзыва Разумкова с поста спикера

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Рада избрала Гетманцева председательствующим на заседании в четверг при рассмотрении отзыва Разумкова с поста спикера

Верховная Рада избрала главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракция "Слуга народа") Даниила Гетманцева председательствующим на заседании в четверг, 7 октября, при рассмотрении вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с поста спикера

Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов на заседании в среду.

Кроме Гетманцева, среди кандидатов на председательствующего были внефракционный депутат Гео Лерос, Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") и Александр Бакумов (фракция "Слуга народа").

В соответствии с Регламентом Верховной Рады, при рассмотрении вопроса об отзыве с поста председателя Верховной Рады Украины (кроме отзыва по его личному заявлению), о досрочном прекращении им депутатских полномочий пленарное заседание ведет первый заместитель (заместитель) председателя Верховной Рады Украины или избранный Радой по процедуре (ad hoc) председательствующий на пленарном заседании из числа народных депутатов, не подписавших предложение об отзыве спикера.

Как сообщалось, 30 сентября глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который был первым номером в партийном списке "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова в должности спикера "внутрифракционным". "Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды - ИФ) другие, чем у… 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ИФ), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал при этом Зеленский.

Верховная Рада 5 октября включила в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова с занимаемой должности, а перед этим отстранила его от ведения пленарных заседаний на два дня.

Позже первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук как председательствующий досрочно закрыл пленарное заседание парламента во вторник днем из-за отсутствия согласованной повестки дня.

В свою очередь нардеп Александр Качура сообщил, что фракция "Слуга народа" и группа "Довира" инициируют срочное проведение во вторник, 5 октября, заседания согласительного совета Верховной Рады.

На заседание согласительного совета они предлагают вынести предварительно разосланный членам проект повестки дня пленарных заседаний Рады на 5-8 октября.

Теги: #гетманцев #рада
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