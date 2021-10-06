Набсовет Укрэксимбанка отстранил главу правления на время расследования, вр.и.о. назначен член правления Ермаков

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка (Киев) отстранил главу правления Евгения Мецгера, совершившего нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка на период расследования инцидента, сообщила пресс-служба финучреждения в среду.

Согласно сообщению, набсовет на соответствующем экстренном внеочередном заседании назначил исполняющим обязанности главы правления банка члена правления Сергея Ермакова.

Указывается, что окончательное решение набсовета о полномочиях Мецгера будет принято по результатам внутреннего расследования.

По информации банка, Ермаков с 2006 по 2016 года занимал должности от начальника отдела до директора департамента планирования и финанализа, замфиндиректора, вице-президента, директора по стратегии, вице-президента Альфа-Банка.

Кроме того, он с 2016 по 2017 года работал финдиректором, членом правления Укрсоцбанка, с октября 2017 по декабрь 2017 года – советником главы Совета Директоров в Группе ТАС, а с 2017 по 2019 год – замглавы правления ТАСкомбанка.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимыми членами набсовета также являются Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.