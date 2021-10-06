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11:46 06.10.2021

В Украине ожидается сухая погода, местами порывистый ветер

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В Украине ожидается сухая погода, местами порывистый ветер

В ближайшие сутки поле повышенного атмосферного давления в Украине продолжит определять погоду без осадков; ночью будет ясно и холодно, днем солнечно и умеренно тепло.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 7 октября, в Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами пориви 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

В Киеве в четверг без осадков, температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13° .

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 октября самая высокая температура днем (+26,3°) была в 1966 году, самая низкая ночью (-4,2°) в 1939 году.

В пятницу, 8 октября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге страны 3-8° тепла, днем 9-14°; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода #прогноз
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