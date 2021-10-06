Полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка – глава МВД

Полиция привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, где зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов "Радио Свобода", сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода". В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленного видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато 4 октября.

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. От себя добавлю, что такое поведение по отношению к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", - подчеркнул Монастырский.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что полностью поддерживают общественное осуждение действий руководства государственного Укрэксимбанка (Киев), совершившего нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка и считает логичным временное отстранение главы правления финучреждения Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия. Начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой набсовета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимые члены набсовета - Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан. Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.