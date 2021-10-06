МЦХ "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру

Первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру в 1941 году, обнародовал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Как сообщает пресс-служба МЦХ в среду, в течение 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступники так и не были осуждены.

"Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии. И к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования в отношении тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда всего за два дня в Бабьем Яру расстреляли не менее 33 771 человека", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что несмотря на то, что командиры нацистских подразделений, осуществляющих убийство, хорошо известны историкам, новая информация, которую обнародовал МЦХ "Бабий Яр", подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые убивали евреев, женщин и детей, молодых и пожилых в Бабьем Яре.

"Несмотря на признание, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, которые совершили убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления. Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу", - отмечают в МЦХ.

Там уточняют, что участники указанной группы установили не только факт, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яре, но и открыли миру имена первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве.

"Это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие - нет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Подавляющее большинство после войны вернулась к нормальной жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство солдат, которые совершили расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.

"Одни убивали, другие забирали евреев из их домов, третьи забирали их вещи и багаж. Одни давали оружие, а другие подавали бутерброды, чай и водку убийцам. Все они виновны в массовом преступлении. Каждый, кто был каким-то образом причастен, прямо или косвенно, должен быть признан виновным", - подчеркнул председатель Академического совета МЦХ "Бабий Яр", основатель организации "Яхад-ин Унум", отец Патрик Дебуа.

Он сослался на протокол показаний немецкого убийцы: с утра до пяти вечера продолжались расстрелы, в которых убивали тысячи за тысячами, а оттуда солдат везли на гулянье, где им давали алкоголь и приводили женщин.

Дебуа отметил, что один из убийц, описанный в показаниях, во время исследований рассказал, как после расстрелов подразделение отправляли в курортный город, чтобы "восстановиться", прежде чем они возвращались на фронт.

Патрик Дебуа добавил, что исследования Мемориального центра является сигналом: "Если вы сегодня будете участвовать в геноциде или массовом преступлении против человечества, вы будете нести ответственность".

"Мало кого из этих мужчин побеспокоили органы правосудия после Второй мировой войны… Хотя многие признавали свою причастность в послевоенных показаниях. Все эти мужчины после войны жили спокойной нормальной жизнью", - добавил историк, заместитель председателя Академического совета МЦХ "Бабий Яр" Андрей Уманский.

С полным списком нацистских солдат, причастных к расстрелам в Бабьем Яру, а также с доказательствами их вины можно ознакомиться по ссылке.