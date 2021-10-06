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09:56 06.10.2021

Разумков подписал распоряжение об увеличении количества журналистов, которые могут работать на 2-м и 3-м этажах в Раде

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Разумков подписал распоряжение об увеличении количества журналистов, которые могут работать на 2-м и 3-м этажах в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента, сообщила пресс-секретарь председателя Ольга Туний.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах! Теперь в пресс-центре на 3-м этаже могут работать до 200 человек; на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах 2-го этажа - 200 человек", - написала Туний в Facebook в среду утром.

По ее словам, также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Согласно документу, в пресс-центр на третьем этаже допускается от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до четырех человек), от информагентств – до двух человек, от других изданий – по одному человеку.

В кулуары второго этажа пленарной части Рады допускаются от ТВ-каналов - не более одной съемочной группы (до двух человек), от информагентств, в том числе фотокорреспонденты, - до двух человек, от других изданий – по одному человеку.

Теги: #журналисты #рада
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