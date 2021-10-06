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09:48 06.10.2021

США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

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США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

По состоянию на сентябрь 2020 года США располагали 3750 ядерными боеголовками, сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты публикуют недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США, чтобы обновить данные, ранее опубликованные в сентябре 2017 года. Повышение прозрачности ядерных арсеналов государства важно для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, и усилий по решению вопросов, связанных со всеми типами ядерного оружия, в том числе развернутого и неразвернутого, а также стратегического и нестратегического", - говорится в сообщении Госдепа.

Запасы ядерного оружия США с 1967 года сократились примерно на 88% с максимума в 31255 боеголовок и примерно на 83% (с уровня 22217 боеголовок) в 1989 году, когда пала Берлинская стена, отмечает Госдеп.

С 1994 по 2020 год США ликвидировали 11683 ядерных боеголовок, в том числе с 2017 года было ликвидировано 711 боеголовок. При этом еще около 2 тыс. боеголовок списаны и ожидают ликвидации.

Количество нестратегических (тактических) ядерных боеголовок с 30 сентября 1991 года сократилось более чем на 90%

Во времена холодной войны США располагали большим количеством и разнообразием тактического ядерного оружия. С 1991 года США сняли с вооружения и ликвидировали практически все это оружие, утверждает Госдеп. При этом подчеркивается, что нестратегическое ядерное оружие не подпадает под Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Теги: #сша #ядерное_оружие #боеголовки
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