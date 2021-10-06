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08:46 06.10.2021

За сутки в Украине привито почти 118 тыс. человек –

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За сутки в Украине привито почти 118 тыс. человек –

За минувшие сутки вторника, 5 октября, в Украине привито 117 234 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"117 234 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 5 октября 2021. Одну дозу получили 58659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек", – указано в сообщении утром в среду.

Отмечается, что в течение суток работало 887 мобильных бригад, 2 938 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7300774 человека, из них получили одну дозу - 7300772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5879300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 13180072 прививки", – подчеркнули в ведомстве.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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