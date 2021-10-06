Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 235,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 235 млн 807 тыс. 157, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 816 тыс. 287 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 948 тыс. 11 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 705 тыс. 194.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 853 тыс. 48. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 449 тыс. 260 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 499 тыс. 74 заболевших. Скончались 598 тыс. 829 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 345 млн 498 тыс. 183 дозы вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 619,9; а количество случаев на 1 млн человек - 30,354. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 тыс. 173 человека, в Индии - 322, Бразилии - 2 тыс. 792.