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08:15 06.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 5 октября 2021 в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 186, медработников - 271). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 745 человек; летальных случаев - 320; выздоровели – 4 630 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 482 518 человек, выздоровело 2 273 382 человека, летальных случаев - 57 526.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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