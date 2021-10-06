События

07:57 06.10.2021

Цукерберг ответил на обвинения бывшей сотрудницы Facebook

2 мин читать
Цукерберг ответил на обвинения бывшей сотрудницы Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения бывшего менеджера по продуктам Фрэнсис Хауген, заявившей, что платформа наносит вред детям.

"Мы глубоко заботимся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье", - говорится в заявлении Цукерберга, опубликованном в Facebook.

По его словам, претензии Хауген не имеют смысла.

"Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы создали ведущую в отрасли программу исследований, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашем пространстве?" - отметил он.

"В центре этих обвинений лежит идея, что мы ставим в приоритет прибыль, а не безопасность и благополучие. Это просто неправда", - добавил Цукерберг.

Глава Facebook также назвал произошедший сбой в работе соцсети "худшим отключением за последние годы".

"Мы провели последние 24 часа, думая о том, как мы можем укрепить наши системы против такого рода сбоев. Это тоже напоминание о том, насколько наша работа важна для людей", - отметил он.

"Я знаю, что неприятно видеть, что хорошая работа, которую мы выполняем, неправильно охарактеризована (...). Но я верю, что в долгосрочной перспективе, если мы будем продолжать пытаться делать то, что правильно, и предоставлять опыт, который улучшает жизнь людей, это будет лучше для нашего сообщества и нашего бизнеса", - заявил Цукерберг.

Он также сообщил, что попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.

Ранее Хауген на слушаниях в сенате США заявила, что Facebook слишком полагается на искусственный интеллект для борьбы с ненавистническими высказываниями, дезинформацией и неподобающей рекламой для несовершеннолетних. Она также высказала мнение, что продукты Facebook вредны для детей, а компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.

Накануне произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов.

Теги: #сша #facebook #цукерберг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 05.10.2021
Американец выиграл в лотерею около $700 млн

Американец выиграл в лотерею около $700 млн

07:06 05.10.2021
Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах

Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах

05:41 05.10.2021
В Вашингтоне изучают "Досье Пандоры", пока не комментируют содержание

В Вашингтоне изучают "Досье Пандоры", пока не комментируют содержание

03:49 05.10.2021
Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливают свою работу, сообщил Цукерберг

Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливают свою работу, сообщил Цукерберг

00:33 05.10.2021
Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе соцсети Facebook

Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе соцсети Facebook

22:34 04.10.2021
США призывают обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение - Госдеп

США призывают обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение - Госдеп

21:48 04.10.2021
Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2" - госдеп

Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2" - госдеп

19:12 04.10.2021
Пользователи жалуются на сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Пользователи жалуются на сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

09:47 04.10.2021
Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

08:21 04.10.2021
США "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

США "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 5 октября о введении санкций против 4 компаний

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц, причастных к незаконным выборам в Крыму в Госдуму РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранен один военный

6 октября: Какой сегодня праздник

В ноябре возобновят движение транспорта на участке Большой кольцевой от Одесской площади до ул. Ватутина

ЕС нужно быть более независимым в экономике и сфере обороны

Харьковская полиция завершила расследование дела о вымогательстве $700 тысяч у местного агрария

Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Риме

Апелляционный суд смягчил меру пресечения ветерану и члену "Нацкорпуса" Довбышу

ЕС подтвердит западнобалканским странам обещание принять их в Союз, но без гарантий сроков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА