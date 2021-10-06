Цукерберг ответил на обвинения бывшей сотрудницы Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения бывшего менеджера по продуктам Фрэнсис Хауген, заявившей, что платформа наносит вред детям.

"Мы глубоко заботимся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье", - говорится в заявлении Цукерберга, опубликованном в Facebook.

По его словам, претензии Хауген не имеют смысла.

"Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы создали ведущую в отрасли программу исследований, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашем пространстве?" - отметил он.

"В центре этих обвинений лежит идея, что мы ставим в приоритет прибыль, а не безопасность и благополучие. Это просто неправда", - добавил Цукерберг.

Глава Facebook также назвал произошедший сбой в работе соцсети "худшим отключением за последние годы".

"Мы провели последние 24 часа, думая о том, как мы можем укрепить наши системы против такого рода сбоев. Это тоже напоминание о том, насколько наша работа важна для людей", - отметил он.

"Я знаю, что неприятно видеть, что хорошая работа, которую мы выполняем, неправильно охарактеризована (...). Но я верю, что в долгосрочной перспективе, если мы будем продолжать пытаться делать то, что правильно, и предоставлять опыт, который улучшает жизнь людей, это будет лучше для нашего сообщества и нашего бизнеса", - заявил Цукерберг.

Он также сообщил, что попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.

Ранее Хауген на слушаниях в сенате США заявила, что Facebook слишком полагается на искусственный интеллект для борьбы с ненавистническими высказываниями, дезинформацией и неподобающей рекламой для несовершеннолетних. Она также высказала мнение, что продукты Facebook вредны для детей, а компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.

Накануне произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов.