За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранен один военный

За прошедшие сутки пророссийские наемники шесть раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. С полуночи нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в фейсбуке утром в среду.

В частности, в районе Трехизбенки наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского враг дважды совершил обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие. У Красногоровки вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Крымского противник дважды применил минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В штабе подчеркнули, что по состоянию на 7:00 утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.