В ноябре возобновят движение транспорта на участке Большой кольцевой от Одесской площади до ул. Ватутина

До конца ноября планируется возобновить движение транспорта на обновленном после ремонта участке Большой кольцевой от Одесской площади до ул. Ватутина, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Город продолжает обновлять Большую кольцевую дорогу. Сегодня активные работы ведутся на участке от Одесской площади до улицы Ватутина. Это - один из участков, который столица недавно получила на свой баланс от области. На чем город настаивало давно, чтобы иметь возможность начать ремонт. Ведь десятилетиями там только "латали" ямы. Последний раз дорогу капитально ремонтировали 46 лет назад! Теперь эта часть "уставшей" дороги фактически восстанавливается заново. А это - почти три километра полосной магистрали"- сказал Кличко.

По его словам, там укладывают нижние слои асфальта. Также уже установили светофоры и 105 опор для современной системы наружного освещения. Обустроят новые тротуары, велодорожки, осуществят благоустройство прилегающей территории. Капитальный ремонт включает и установление барьерного ограждения и 8 современных павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Полностью завершить этот объект город планирует в следующем году.

Кроме того, в рамках капитального ремонта Кольцевой дороги начали капремонт улицы Лятошинского. На ней построят велополосы, зоны для парковки автомобильного транспорта, установят новую сеть наружного освещения.

Также параллельно продолжается средний ремонт другого участка Кольцевой дороги. Дорожники работают на участке от Московского шоссе до разворота вблизи АЗС "ОККО".

"Хочу отметить, что дорожно-строительный сезон в этом году выдался активным. На более чем 40-ка объектах уже завершены ремонтные работы. И еще более 20 объектов мы планируем завершить в этом году", - отметил Кличко.

Мэр также сообщил, что в 2021 году планирует открыть движение нововыстроенной участком Большой кольцевой до улицы Богатырской и достроить там транспортную развязку.