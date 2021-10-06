ЕС нужно быть более независимым в экономике и сфере обороны

Евросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене, заявил в ночь на среду председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям", - заявил Мишель по итогам первого дня встречи лидеров стран ЕС в Словении.

Мишель пояснил, что эта самостоятельность, по его мнению, должна проявиться "в экономике...и в сфере обороны и безопасности".

Он напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ноябре 2021 года представит проект стратегического плана развития как раз в сфере обороны и безопасности. Ожидается, что в июне 2022 года по итогам рассмотрения документа лидеры ЕС его утвердят.

Глава Евросовета заявил также о необходимости снижать зависимость ЕС от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.