События

06:03 06.10.2021

ЕС нужно быть более независимым в экономике и сфере обороны

1 мин читать
ЕС нужно быть более независимым в экономике и сфере обороны

Евросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене, заявил в ночь на среду председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям", - заявил Мишель по итогам первого дня встречи лидеров стран ЕС в Словении.

Мишель пояснил, что эта самостоятельность, по его мнению, должна проявиться "в экономике...и в сфере обороны и безопасности".

Он напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ноябре 2021 года представит проект стратегического плана развития как раз в сфере обороны и безопасности. Ожидается, что в июне 2022 года по итогам рассмотрения документа лидеры ЕС его утвердят.

Глава Евросовета заявил также о необходимости снижать зависимость ЕС от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.

Теги: #ес #приоритеты #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:42 06.10.2021
ЕС подтвердит западнобалканским странам обещание принять их в Союз, но без гарантий сроков

ЕС подтвердит западнобалканским странам обещание принять их в Союз, но без гарантий сроков

20:20 05.10.2021
В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

20:03 05.10.2021
ЕС следует усиливать сотрудничество в сфере обороны, но НАТО остается краеугольным камнем безопасности - председатель Евросовета

ЕС следует усиливать сотрудничество в сфере обороны, но НАТО остается краеугольным камнем безопасности - председатель Евросовета

18:34 05.10.2021
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить антироссийские санкции

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить антироссийские санкции

15:30 05.10.2021
ЕС должен обеспечить контроль импорта леса-кругляка из Украины - вице-премьер Стефанишина

ЕС должен обеспечить контроль импорта леса-кругляка из Украины - вице-премьер Стефанишина

08:58 05.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 235 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 235 млн

07:06 05.10.2021
Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах

Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах

01:15 05.10.2021
Facebook, Instagram, WhatsApp постепенно восстанавливают работу

Facebook, Instagram, WhatsApp постепенно восстанавливают работу

00:33 05.10.2021
Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе соцсети Facebook

Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе соцсети Facebook

22:59 04.10.2021
Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже более четырех часов

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже более четырех часов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 5 октября о введении санкций против 4 компаний

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц, причастных к незаконным выборам в Крыму в Госдуму РФ

Российские наемники на Донбассе готовят активизацию обстрелов позиций украинской армии – ГУР Минобороны Украины

Украина внесет в Генассамблею ООН до конца года обновленные резолюции по Крыму - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранен один военный

6 октября: Какой сегодня праздник

В ноябре возобновят движение транспорта на участке Большой кольцевой от Одесской площади до ул. Ватутина

Харьковская полиция завершила расследование дела о вымогательстве $700 тысяч у местного агрария

Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Риме

Апелляционный суд смягчил меру пресечения ветерану и члену "Нацкорпуса" Довбышу

В Одесской области военные попали в ДТП, пять человек пострадали

45 стран направили Москве на сессии ОЗХО вопросы об инциденте с Навальным

В Украине прошла премьера документального фильма "Бабий яр. Контекст"

Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления с журналистами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА