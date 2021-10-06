Харьковская полиция завершила расследование дела о вымогательстве $700 тысяч у местного агрария

Детективы следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры завершили досудебное расследованиеуголовного производства в отношении членов группы, которые, угрожая физической расправой, занималась вымогательством и захватом имущества (ч.2, ч.4 ст.189 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлена причастность к организованной преступной деятельности 13 человек, 8 из которых в настоящее время вручены обвинительные акты. Еще 5 членов группировки объявлены в розыск", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как сообщалось, в апреле этого года полиция задержала в центре Харькова группу из 5 человек (среди которых - 2 организатора), занимавшихся вымогательством.

В конце марта в пгт.Панютино Лозовского района области они потребовали от местного агрария перерегистрировать на них его предприятие. Мужчину избили и пригрозили в случае отказа выполнить требования расправиться с членами его семьи. Ему также оставляли ритуальную атрибутику. Позднее вымогатели потребовали у него 700 тыс. долл. Предприниматель передал им в тот же день 100 тыс.долл в качестве гарантии, что соглашается на выдвинутые требования. Сразу после передачи остатка требуемой суммы (600 тыс.долл.) в гостинице Kharkiv Palace члены группы были задержаны правоохранителями.

В ходе следствия правоохранители установили еще восьмерых членов группы, которые также "специализировались" на вымогательствах и захвате имущества