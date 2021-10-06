Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Риме

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет лично участвовать в саммите G20 в Риме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Китайские дипломаты проинформировали официальных лиц стран G20 о том, что председатель Си Цзиньпин в настоящее время не планирует лично присутствовать на саммите в Италии в этом месяце", - рассказали агентству источники.

Отмечается, что данное послание было передано на встрече посланников G-20 во Флоренции в прошлом месяце.

По данным собеседников агентства, причиной являются меры Китая по борьбе с COVID-19, включающие обязательный карантин для возвращающихся в страну путешественников.

Как подчеркивает агентство отсутствие на саммите председателя КНР сделает достижение существенных соглашений по вопросам, которые будут подниматься на саммите, более сложным.

Проведение саммита "группы двадцати" намечено на 30-31 октября в Риме.