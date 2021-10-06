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01:42 06.10.2021

ЕС подтвердит западнобалканским странам обещание принять их в Союз, но без гарантий сроков

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ЕС подтвердит западнобалканским странам обещание принять их в Союз, но без гарантий сроков

Европейский союз подтвердит западнобалканским странам обещание принять их в ЕС, предложит им инвестиционный пакет в 30 млрд евро, помощь в борьбе с COVID-19, но повторит, что сроки вступления зависят от продвижения реформ и способности самого союза "переварить" новичков.

Лидеры 27 стран-членов ЕС и шести государств и территорий региона Западных Балкан собираются в среду на саммит в словенском курортном местечке Брдо-при-Кранью.

"На пути расширения ЕС есть много проблем, потому что это сложный процесс со множеством необходимых составляющих", - сказал накануне на брифинге в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Он отметил, что нужны реформы, которые в последние двадцать лет идут в странах-кандидатах не без проблем. Нужно решить двусторонние споры между странами региона. Нужно благожелательное отношение к приему новичков в странах-членах ЕС. В Брюсселе давно принято решение начать переговоры о вступлении с двумя странами, с которыми они еще не начаты: с Албанией и Северной Македонией. Но сегодня это невозможно из-за противоречий.

В саммите участвуют лидеры стран региона, которые имеют официальный статус кандидатов в ЕС: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии. А также потенциальных кандидатов: Боснии и Герцеговины и частично признанного Косово.

В повестке дня встречи в верхах - подтверждение европейской перспективы Западных Балкан, которая остается общим стратегическим выбором стран региона и самого ЕС, развитие сотрудничества и социально-экономическое восстановление региона в контексте пандемии, реализация Экономического и инвестиционного плана (EIP), который включает инвестиционный пакет в 30 млрд евро на следующие семь лет.

ЕС мобилизовал пакет на беспрецедентную сумму в 3,3 млрд евро для поддержки здравоохранения и социально-экономического восстановления Западных Балкан. Он обещал обеспечить странам региона не меньшие, чем странах ЕС, возможности вакцинации от COVID-19.

На заседании к лидерам присоединятся представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирного банка (ВБ) и Совета регионального сотрудничества. Участники изучат перспективы дальнейшего сотрудничества по политическим вопросам и вопросам безопасности.

Теги: #ес #саммит #балканы
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