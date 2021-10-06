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00:54 06.10.2021

В Одесской области военные попали в ДТП, пять человек пострадали

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В Одесской области военные попали в ДТП, пять человек пострадали

В Одесской области 5 октября военнослужащие попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента пострадали пять человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, инцидент произошел у Крыжановки. По предварительным данным, водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

Всех участников ДТП госпитализировали. 54-летняя пассажир Lexus в тяжелом состоянии. Четверо мужчин 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р. получили небольшие травмы.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #военные #дтп #украина #одесская_область
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