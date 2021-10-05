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23:07 05.10.2021

В Украине прошла премьера документального фильма "Бабий яр. Контекст"

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В Украине прошла премьера документального фильма "Бабий яр. Контекст"

В Украине прошла премьера документального фильма "Бабий яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы, которую посетил мэр Киева Виталий Кличко, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации. 

"Мы вспоминаем более 100 тыс. жертв Бабьего Яра - евреев, украинцев, поляков, цыган. Среди которых было много детей, женщин, пожилых людей, а также военнопленных. И вспоминаем тысяч праведников мира, которые, рискуя своей жизнью, спасали невинных людей", - цитирует Кличко пресс-служба горгосадминистрации.

Кличко отметил, что "Бабий Яр" - это страшный символ Холокоста, нечеловеческой жестокости и ненависти и призвал помнить об этом ежедневно, а не только накануне трагической даты. "Не замалчивать, как это делалось в советское время. Рассказывать детям в школах, взрослым - в просветительских мероприятиях, в СМИ, на выставках и мероприятиях. Делать все возможное, чтобы человечество больше никогда не повторяло ошибок прошлого. И документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" как раз имеет такую миссию - донести до людей правду об убийствах десятков тысяч людей в Киеве, большинство из которых были евреями. В фильме, созданный при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", много документальной хроники, документальных свидетельств зверских преступлений нацизма", - отметил Кличко.

Киевский градоначальник также добавил, что в Киеве вскоре может быть создан Мемориал памяти жертв "Бабьего Яра".

"Надеюсь, что в ближайшее время на месте массовых расстрелов будет создан Мемориал, что будет напоминать о тех страшных событиях в нашей истории. Ведь до сих пор почти ничего не было сделано для увековечения памяти около 100 тыс. человек, уничтоженных в Бабьем Яру. Светлая им память... Мы не забудем...", - сказал Кличко.

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" создан нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года.

Также во время мероприятия памяти состоялась премьера произведения "In memoriam" композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством Николая Гобдича.

Теги: #украина #премьера #бабийяр
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