Посол Великобритании Симмонс обеспокоена нападением на журналистов "Радио Свободы"

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обеспокоена нападением на журналистов интернет-издания "Радио Свобода" во время интервью с главой Укрэксимбанка (Киев).

"Обеспокоена сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов (интернет-издания – ИФ) Радио Свобода со стороны представителей государственного Укрэксимбанка. Любые нападения на медиа недопустимы. Рада слышать, что полиция начала расследование # Украине", - написала Симмонс в своем микроблоге Твиттер во вторник вечером.

Как сообщило ранее "Радио Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.