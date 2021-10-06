6 октября: Какой сегодня праздник

Сегодня, 6 октября, во всем мире празднуют День охраны мест обитания. Этот праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой флоры и фауны, и природных сред обитания в Европе. В рамках Дня по всему миру силами различных природоохранных и экологических организаций проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие все мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств нашей планеты, а также создать все необходимые условия для сохранения уникальных мест проживания, которых с каждым годом становится все меньше и меньше.

Также сегодня в Беларуси отмечают день архивиста, в Казахстане - день бухгалтера и аудитора, в Туркменистане - день поминовения, а в Молдове национальный день вина. В Шри-Ланке празднуют день учителя, в Египте День вооруженных сил, на Кубе - День памяти жертв государственного терроризма, в США национальный день тренеров и национальный день лапши.

Православная церковь празднует зачатие Иоанна Предтечи. Праведная Елизавета, мать святого Иоанна, была родственницей Девы Марии, которая, узнав о беременности, пришла ее навестить. Когда Елисавета услышала приветствие Девы Марии, то вскоре на свет появился Иоанн Предтеча. Таким образом, он предсказал рождение Спасителя — через полгода после этого радостного события, родился Иисус Христос, которого позже Предтеча крестил в водах Иордана.

Также сегодня день памяти святой мученицы Ираиды, которая проживала в Александрии. Однажды она отправилась к источнику, чтобы набрать воды. В этот момент к берегу причалил корабль, на котором находилось множество женщин, мужчин, монахов и дьяконов. Все эти люди были в оковах. За христианскую веру их обрекали на муки. Неожиданно Ираида вспыхнула большой любовью к Господу. Она добровольно присоединилась к узникам, и вместе с ними была заключена в кандалы. Когда корабль прибыл в египетский город Антинополь, Ираиду прежде других подвергли жестоким пыткам, а после казнили.

Традиции:

Обычно этот день был довольно холодным, и часто именно 6 октября начинали топить печи;

Говорили, что в этот день обязательно нужно утеплить и протопить дом, заготовить дрова на зиму;

В народе святую Ираиду называли "спорной". Однако дело было вовсе не в любви к дискуссиям, а потому, что погода 6 октября было достаточно противоречивой — могло очень сильно похолодать, хотя до этого и стояла хорошая погода.

Был распространен обычай 6 октября выпекать так называемые "наливушки". Для этого мыли картошку и смешивали ее с яйцом и молоком. Далее выливали на ржаную лепешку и немного сворачивали по краям.

Приметы:

Мало грибов и много орехов — жди суровой зимы.

Сорняки высокие — примета, что снега зимой будет много.

Слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко — скоро установится зимняя погода.

Именины: Артур, Роксолана, Антон, Иван, Иосиф

В этот день:

1553 — По приказу султана Сулеймана I Великолепного был казнен его сын — Шехзаде Мустафа

1596 — Начался Брестский церковный собор

1618 — украинское войско во главе с П. Сагайдачного отправилось в сторону Москвы и разгромило московское войско Бутурлина.

1648 — Войска Богдана Хмельницкого осадили Львов.

1701 — Киево-Могилянской коллегии предоставлен статус академии.

1829 — первый пробный пробег от Манчестера в Ливерпуль осуществил паровоз "Ракета", построенный английским изобретателем Дж. Стефенсоном.

1848 — В Вене началось народное восстание, которое вылилось в революцию 1848-1849 гг.

1917 — Состоялся I Всеукраинский съезд общества "Просвита".

1918 — Открылся Киевский государственный украинский университет.

1927 — В Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма.

1948 — В Ашхабаде произошло одно из самых мощных землетрясений в мире, повлекшее десятки тысяч человеческих жертв.

1973 — Атакой египетских и сирийских войск во время еврейского праздника Йом-Кипур началась Война Судного дня между Израилем и арабскими странами.

1975 — Киевское "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).

2010 — Начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.