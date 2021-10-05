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20:26 05.10.2021

Шмыгаль во время встречи с президентом Израиля: Украина заинтересована в реализации совместных проектов в области новейших технологий

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Шмыгаль во время встречи с президентом Израиля: Украина заинтересована в реализации совместных проектов в области новейших технологий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Израиля Ицхак Герцог провели встречу в Киеве, во время которой они обсудили сотрудничество между странами в торгово-экономической, научно-технической и медицинской сферах, сообщает пресс-служба правительства во вторник.

В ходе встречи украинский премьер указал на успешное развитие экономического сотрудничества между странами, особенно в контексте начала действия Соглашения о свободной торговле с 1 января 2021 года.

"Вступление в силу Соглашения стало важным этапом развития украинского-израильских отношений. Оно призвано способствовать либерализации торговли, созданию прозрачных правил ведения бизнеса и новых условий торговли", - отметил глава украинского правительства.

Также Шмыгаль проинформировал президента Израиля о проектах создания и модернизации оросительных систем в южных регионах Украины и пригласил израильские компании принять участие в их реализации.

Премьер заверил, что научно-техническое сотрудничество также является одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия.

Кроме того, по его словам, Украина заинтересована в обмене опытом и изучении израильской практики государственной поддержки развития новейших технологий, коммерциализации научных исследований, создания "стартапов" и поощрения инвестиций в научные исследования.

"Мы также заинтересованы в расширении нашего сотрудничества в области информационных и новейших технологий и реализации в этой сфере совместных перспективных проектов", - добавил премьер.

Он отметил двустороннее взаимодействие и в медицинской и фармацевтической сферах.

"Учитывая значительный накопленный опыт Израиля в этой сфере, Украина заинтересована в обмене информацией о психологической реабилитации ветеранов и участников боевых действий, внедрении сотрудничества в сфере предоставления реабилитационных мероприятий для лиц с инвалидностью", - подчеркнул глава правительства.

Со своей стороны президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил готовность сотрудничать в сфере новейших технологий и заверил, что новое правительство Израиля готов к интенсификации сотрудничества с Украиной в различных отраслях.

Теги: #президент #встреча #кабмин
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