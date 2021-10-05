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19:50 05.10.2021

Нардеп Ясько посетила Саакашвили в Грузии

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Нардеп Ясько посетила Саакашвили в Грузии

Народным депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая является гражданской супругой экс-президента Михеила Саакашвили, посетила его в грузинской тюрьме.

"Посетила Михеила Саакашвили в Грузии. Я горжусь им и его духом. Сегодня третий президент Грузии Саакашвили находится под незаконным арестом в городе Рустави. Это совершенно недопустимо. Он - политический заключенный, гражданин Украины, в стране, где, к сожалению, нет справедливой судебной системы! Сейчас действия за грузинским народом и международным сообществом. Грузинский народ должен встать на защиту своего президента. Это большая борьба за будущее Грузии!", - написала Ясько на своей странице в Facebook.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили - политический узник, и необходимо, чтобы он вышел на свободу.

"Михеил - человек с большим сердцем и большим умением делать изменения, реформы в Грузии и Украине! И он должен быть на свободе!", - отметила Ясько.

Ранее Саакашвили сообщил публично о решении создать семью с украинским народным депутатом Елизаветой Ясько. Записанное совместно с Ясько видеообращение Саакашвили распространил через социальные сети в лень задержания в Грузии.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

Саакашвили ранее объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее ни при каких условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

 

Теги: #нардеп #грузия #саакашвили
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