В Одесской области спасатели ликвидировали пожар буксира на территории судоремонтного завода

В г.Измаил (Одесская область) во вторник, 5 октября, спасатели ликвидировали пожар буксира на территории судоремонтного завода, пострадавших нет, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 октября в 16:21 в г.Измаил на территории судоремонтного завода в пришвартованном буксире "Аскет 2", который находится на ремонте, в каюте возник пожар. В 17:38 пожар локализован на площади 60 м кв. В 18:35 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек и 3 ед. техники.