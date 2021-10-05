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19:18 05.10.2021

Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

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Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

Министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с канцлером Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом отметил, что Украина рассчитывает на продолжение последовательной позиции друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

"Политическая и дипломатическая поддержка Украины Эстонской Республикой, в частности для стратегического курса нашего государства к членству в евроатлантические структуры, для нас чрезвычайно важна. Рассчитываем на продолжение последовательной позиции наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении Плана действий по членству в Альянсе", - приводит слова Тарана пресс-служба Минобороны Украины.

Стороны обсудили эстонский опыт в учреждении Центра передового опыта НАТО по защите от киберугроз в Таллинне и планы Украины по присоединению к его деятельности.

Также Таран выразил благодарность эстонской стороне за помощь в лечении раненых украинских военнослужащих и их реабилитации в Эстонии, а также за решение вместе с Германией передать Украине полевой госпиталь, разработанный эстонской компанией.

Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил, что активная фаза стратегических учений "Запад-2021" использована российскими властями для дополнительного наращивания войск вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. Таран подчеркнул, что обучение завершились, но не все военные формирования передислоцированы назад к местам постоянной дислокации.

"Стороны договорились продолжить интенсивный диалог между двумя странами в сфере оборонного сотрудничества. Кусти Салма подтвердил приглашение эстонской стороны Андрею Тарана посетить Эстонскую Республику с рабочим визитом в удобное для него время", - подытожили в ведомстве.

Теги: #минобороны #эстония #нато
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