Партия Саакашвили собирается провести "очень большую акцию"

Грузинская оппозиционная партии "Единое национальное движение" (ЕНД), неформальным лидером которой является задержанный 1 октября в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, собирается провести манифестацию с требованием его освобождения и проведения досрочных парламентских выборов.

"В ближайший период в столице Грузии будет очень большая акция", - заявил журналистам член парламентской фракции "Единое национальное движение - Сила в единстве" Леван Хабеишвили во вторник после того, как он посетил Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

По его словам, мобилизация сторонников ЕНД и граждан, желающих освобождения Саакашвили, будет организована в масштабах всей Грузии. "Главное требование - освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы", - сказал Хабеишвили.

Экс-президента Грузии, гражданина Грузии и Украины Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.