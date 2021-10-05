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18:22 05.10.2021

Послы G7 подчеркивают важность скорейшего принятия Радой закона о СБУ без внесения поправок

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Послы G7 подчеркивают важность скорейшего принятия Радой закона о СБУ без внесения поправок

Послы стран "Большой семерки" (G7) подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок.

"Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок. Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализовано, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствует укреплению безопасности и процветанию", - говорится в сообщении послов в Twitter.

Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ

 

Теги: #g7 #реформа #сбу
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