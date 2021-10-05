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17:17 05.10.2021

На Донбассе российские наемники один трижды нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники один трижды нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, среди украинских военнослужащих пострадал один боец, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Также у Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", - сообщили в штабе ООС.

Военному была оказана помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

Теги: #всу #оос #донбасс
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