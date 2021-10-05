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16:47 05.10.2021

Глава киевского офиса Саакашвили заявила, что грузинские пограничники задерживали её в аэропорту Тбилиси

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Глава офиса экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, исполнительный директор Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш заявила о том, что грузинские пограничники задерживали её в аэропорту Тбилиси.

Соответствующее заявление Барабаш сделала в фейсбуке после своего возвращения в Украину во вторник.

"Уже в родном Киеве. Прошу прощения у пассажиров и экипажа сегодняшнего рейса компании SkyUp Тбилиси-Киев за задержку вылета из Тбилиси. Грузинская пограничная служба долго думала, выпускать меня из страны или нет. На паспортном контроле меня задержали и отпустили только после звонка сотрудникам погранслужбы", - написала Барабаш.

Как сообщалось, экс-президента Грузии, гражданина Грузии и Украины Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Саакашвили ранее объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее ни при каких условиях.

 

Теги: #грузия #саакашвили #барабаш
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