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16:45 05.10.2021

Зеленский: Холокост и Голодомор не должны повториться

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре отметили важность продолжения усилий по недопущению повторения Холокоста и Голодомора.

"Вместе с президентом Израиля мы отметили важность продолжения просветительских усилий на национальном и международном уровнях с целью недопущения повторения таких преступлений как Холокост, как Голодомор 1932-1933 годов в Украине", - заявил Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ.

По словам президента, отдельное внимание на встрече с Герцогом было уделено вопросам чествования памяти жертв Бабьего Яра".

"Я благодарен лично президенту Герцогу, а также другим высоким делегациям, которые будут прибывать в эти дни в Киев, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины этой страшной мировой трагедии. Память об этих жертвах для нас - священна", - добавил Зеленский.

Теги: #зеленский #герцог
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