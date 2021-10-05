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15:15 05.10.2021

Украина внесет в Генассамблею ООН до конца года обновленные резолюции по Крыму - Зеленский

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Украина внесет в Генассамблею ООН до конца года обновленные резолюции по Крыму - Зеленский

Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека и милитаризации временно оккупированного Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", - сказал Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ во вторник.

Он поблагодарил президента Израиля за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду на то, что такая позиция со стороны Израиля будет сохраняться и дальше.

Теги: #крым #зеленский #права_человека #оон
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