Украина внесет в Генассамблею ООН до конца года обновленные резолюции по Крыму - Зеленский

Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека и милитаризации временно оккупированного Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", - сказал Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ во вторник.

Он поблагодарил президента Израиля за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду на то, что такая позиция со стороны Израиля будет сохраняться и дальше.