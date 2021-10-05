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14:56 05.10.2021

Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

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Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами, заявил министр финансов Сергей Марченко и призвал к справедливому решению этого конфликта с уважением к ценностям свободы слова.

"Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", – прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина" конфликт между руководством банка и журналистами программы расследований "Схемы" Радио "Свобода".

Марченко отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация. "Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно", – подчеркнул глава Минфина.

Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", – добавил министр финансов.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", что в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Теги: #укрэксимбанк #марченко #схемы #минфин
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