Регулятор в ФРГ потребовал от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС
Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС, возможен скорый запуск газопровода, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы агентства Фите Вульф.
По информации агентства, не исключено, что "одна из веток газопровода в скором времени будет запущена", сказал он.
"По этой причине Федеральное сетевое агентство письмом от 4 октября 2021 года потребовало от акционерного общества "Северный поток 2" незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной связующей ветки выполнены и соблюдены все регуляторные предпосылки", - сообщил Вульф.