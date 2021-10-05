Президент Израиля прибыл с государственным визитом в Украину

Президент Израиля Ицхак Герцог начал государственный визит в Украину.

"Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и болезненную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра", - написал Герцог в Twitter во вторник.

В Киеве прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Израиля Ицхака Герцога. Ожидаются заявления президентов Украины и Израиля для представителей СМИ.