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13:59 05.10.2021

Президент Израиля прибыл с государственным визитом в Украину

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Президент Израиля прибыл с государственным визитом в Украину

Президент Израиля Ицхак Герцог начал государственный визит в Украину.

"Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и болезненную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра", - написал Герцог в Twitter во вторник.

В Киеве прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Израиля Ицхака Герцога. Ожидаются заявления президентов Украины и Израиля для представителей СМИ.

 

Теги: #ицхак_герцог #визит #израиль
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