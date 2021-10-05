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13:27 05.10.2021

Лауреатами нобелевской премии по физике стали ученые, работающие в США, ФРГ и Италии

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Лауреатами нобелевской премии по физике стали ученые, работающие в США, ФРГ и Италии

Специалисты по метеорологии Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман, а также - итальянский ученый Джорджо Паризи стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года.

В Нобелевском комитете пояснили, что половина премии присуждена Манабэ - работающему в США физику японского происхождения, а также - немцу Хассельману - за "физическое моделирование климата Земли, за количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".

Вторая половина присуждается Паризи за "открытие того, как беспорядок и флуктуация взаимодействуют в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

Денежную премию в размере 10 млн шведских крон (более $1,14 млн) между лауреатами разделят, одну часть средств получат Манабэ и Хассельман, а вторую половину этой суммы - отдельно Паризи.

Манабэ родился в 1931 году в Японии, в 1957 году он получил докторскую степень в Университете Токио. В настоящее время он работает в американском Принстонском университете.

Хассельман родился в 1931 году в Гамбурге, и в 1957 году он получил докторскую степень в немецком Университете Гёттингена, в настоящее время он - профессор Института метеорологии им. Макса Планка Гамбурга.

Паризи родился в 1948 году в Риме, и в 1970 году он получил докторскую степень в Университете Сапиенца в Риме, где в настоящее время работает профессором.

Теги: #физика #нобелевская_премия
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