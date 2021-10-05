Система "СОТА" для анализа и управления ситуацией с COVID-19 представлена в ОП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов провел в Ситуационном центре при Офисе президента Украины презентацию информационно-аналитической системы "СОТА", предназначенной для прогнозирования и управления ситуацией с распространением COVID-19 в Украине и мире.

По словам Данилова, система позволяет вести полный мониторинг всех процессов в сфере охраны здравоохранения. "Система, которая позволяет узнавать, понимать, прогнозировать и принимать те или иные управленческие решения, связанные с COVID-19. Она позволяет четко понимать, что происходит в разрезе каждой территориальной громады, количество койко-мест, количество заболевших или тех, кто может в ближайшее время попасть в больницу", - сказал он в интервью журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента во вторник.

Система также отражает полную ситуацию с вакцинацией по территориальным единицам, возрасту и полу вакцинированных, по видам и времени поступления вакцин, сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, система "СОТА" используется высшим руководством страны для принятия управленческих решений, однако открыта и для населения (соответствующую ссылку можно найти на сайте СНБО). "Все данные в системе верифицированы. Информация обновляется в онлайн-режиме онлайн каждое утро", - добавил он.

Секретарь СНБО также отметил, что "СОТА" содержит часть закрытой информации, однако она касается только военной составляющей.

Кроме того, система ведет мониторинг по развитию ситуации с COVID-19 не только по Украине, но и по всем странам мира.