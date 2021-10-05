Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей - Шкарлет

По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Сегодня, по крайней мере, одной дозой вакцины от COVID-19 привит уже 81% работников школ. За последние пять дней на 18% увеличилось количество вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, почти 14% - в Днепропетровской", - написал Шкарлет в "Телеграм-канале".

По его словам, полный цикл прививки прошли в Луганской области 67,9% учителей, в Черкасской - 64%, Полтавской - 62,8%, в Киеве - 62,6%, Сумской - 59,7%.

В то же время министр заявил, что ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ривненская и Одесская области.