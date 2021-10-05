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11:49 05.10.2021

Следующее заседание СНБО будет посвящено проблемам контрабанды и недропользования – Данилов

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Следующее заседание СНБО будет посвящено проблемам контрабанды и недропользования – Данилов

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр страны, оно состоится 8 или 15 октября в зависимости от решения президента Украины, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября – ИФ), или в следующую пятницу (15 октября – ИФ). Это зависит это того, какое решение примет президент нашей страны", - заявил Данилов в интервью журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента во вторник.

По его словам, на заседании будет заслушана ситуация о состоянии дел с контрабандистами в Украине. "Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду", - сказал Данилов.

"Вторая ситуация будет связана с недрами. Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным (освещением – ИФ) со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, и вы все это увидите после заседания СНБО", - рассказал секретарь СНБО.

По его словам, "там будут также те лицензии, которые, к слову, сегодня у многих кампаний, как выяснилось, считаются на оффшорах".

Данилов также анонсировал появление в течение ближайших дней ряда указов относительно решений СНБО, связанных с т.н. "ворами в законе" и с криминалитетом.

Теги: #снбо #недра #данилов
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