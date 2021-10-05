Посол Грузии в Украине проинформировал МИД об обстоятельствах и основаниях задержания Саакашвили

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в понедельник принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Георгий Закарашвили заверил в готовности приложить максимальные усилия для активного развития двустороннего сотрудничества Украины и Грузии, сообщил об обстоятельствах и основаниях задержания Саакашвили (глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили - ИФ) в Грузии", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

В сообщении отмечается, что Боднар поднял вопрос о задержании в Грузии Саакашвили, отметил необходимость полного соблюдения его законных прав и интересов. "Заместитель министра поблагодарил грузинскую сторону за предоставление разрешения на посещение 4 октября Михеила Саакашвили украинским консулом для предоставления ему консульской и правовой помощи", - указали в МИД.

Собеседники обсудили актуальные вопросы отношений Украины и Грузии, региональную безопасность. Они подтвердили необходимость усиления взаимодействия для противодействия общим вызовам.