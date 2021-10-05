Саакашвили из грузинской тюрьмы поблагодарил президента Украины за поддержку

Задержанный в Грузии 1 октября бывший грузинский президент, занимающий в Украине пост главы исполкома Национального совета реформ, Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку.

В письме Саакашвили к Зеленскому, которое во вторник было опубликовано на его странице в фейсбуке, говорится, что он глубоко тронут откликом украинского президента на его арест и заключение в Грузии.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными, которые, как он отмечает в письме, "кроме России не признает никто в мире".

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", - написал Саакашвили.