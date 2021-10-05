СБУ разоблачила масштабную схему мошенничества с банковскими картами с ежемесячным оборотом более 6 млн грн в Виннице

Служба безопасности Украины заблокировала в Виннице масштабную схему завладения средствами граждан через работу подпольного "call-центра", который работал четыре месяца и ежемесячно приносил незаконный доход в размере более 6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, житель Винницы в арендованном в центре города офисном помещении и оборудовал "сall-центр". Он привлек 25 безработных местных жителей.

"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные, с помощью которых средства с банковских карточек выводились на "резервный" счет. После этого деньги выводили "в тень" через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные.

В ходе обыска в помещении "call-центра" правоохранители обнаружили почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.