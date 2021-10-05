Правоохранители расследуют факты препятствования журналистской деятельности в банковском учреждении Киева

В полицию Киева в понедельник, 4 октября, поступило сообщение от редактора одного из интернет-изданий о том, что в помещении одного из банков на улице Антоновича съемочной группе препятствуют журналистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Ранее Радио Свобода сообщило, что в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. По информации журналистов, Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей. Как утверждает руководитель программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете председателя правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.