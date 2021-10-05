Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 235 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 235 млн 389 тыс. 736, сообщает сайт американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 808 тыс. 886 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 852 тыс. 255 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 703 тыс. 278.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 834 тыс. 702. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 448 тыс. 997 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 478 тыс. 546 заболевших. Скончались 598 тыс. 152 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 318 млн 258 тыс. 278 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 618,7; а количество случаев на 1 млн человек - 30,299. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 тыс. 166 человек, в Индии - 322, Бразилии - 2 тыс. 789.